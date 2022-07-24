Гомельский оценил нового наставника «Локомотива-Кубань» Секулича

Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский поделился мнением о словенском специалисте Александере Секуличе, который недавно возглавил «Локомотив-Кубань».



«Секулич — опытный, высококлассный специалист. Он может дать команде порядок, последовательность действий, найти баланс между игроками в составе и последовательность плановых замен. Надеюсь, что и баланс между атакой и обороной», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

Секулич начинал тренерскую карьеру в 1996 году в молодёжной системе «Слована». До перехода в российский клуб работал в тренерском штабе национальной команды Словении.

«Зенит» победил ЦСКА и стал чемпионом Единой лиги ВТБ:

Ранее Секулич прокомментировал своё назначение на пост главного тренера «Локомотива-Кубань».