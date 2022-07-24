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Перкинс владеет бизнесом по разведению бульдогов. Названа общая стоимость всех собак

Перкинс владеет бизнесом по разведению бульдогов. Названа общая стоимость всех собак
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Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации, а ныне эксперт Кендрик Перкинс занимает прибыльным бизнесом по разведению собак. Об этом сообщает New York Post.

Этим бизнесом Перкинс начал заниматься несколько лет назад. Вместе с затем и рядом других людей он основал компанию по выращиванию французских бульдогов. В настоящее время у звёздного в прошлом баскетболиста 42 собаки, общая стоимость которых оценивается в 4-5 миллионов долларов.

Ранее Кендрик признался, что отдаёт предпочтение звёздному разыгрывающему «Голден Стэйт Уорриорз» Стефену Карри перед пятикратным чемпионом НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайантом.

«Голден Стэйт» — чемпион НБА сезона-2021/2022:

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