Коухерд: Леброн Джеймс решил переехать в Лос-Анджелес не из-за баскетбола

Известный эксперт Колин Коухерд считает, что лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс перешёл в команду не из-за спортивных соображений.
«Леброн Джеймс решил переехать в Лос-Анджелес не из-за баскетбола. «Лейкерс» были вынуждены перестроить состав ради его бизнеса. Это шокирует. Бизнес Леброна рушится, в баскетболе тоже не всё идеально.
Были варианты и получше. «Филадельфия» хотела подписать его. У них был Эмбиид. Другие хорошие команды тоже хотели его. Леброн оказался именно там, где и должен был. Это его выбор.
В «Лейкерс» по-прежнему есть талантливые игроки, но ещё там беспорядок в руководстве, заваленная платёжная ведомость, проблемы со здоровьем у Энтони Дэвиса и туманные перспективы в борьбе за титул», — приводит слова Коухерда Fadeaway World.
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