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Митчелла могут обменять в «Нью-Йорк»

Митчелла могут обменять в «Нью-Йорк»
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Стало известно, что «Юта Джаз» рассматривает возможность обмена Донована Митчелла в «Нью-Йорк Никс». Об этом сообщает издание Newsday.

По заявлению издания, всё указывает на то, что обмен в «Нью-Йорк» является самым вероятным исходом, если «Юта» решит совершить сделку с участием Митчелла.

Напомним, ранее генеральный менеджер команды с Восточного побережья Джастин Заник сообщал, что в клубе не горят желанием расставаться с одним из своих лидеров, однако при получении достаточно выгодного предложения обмен может состояться. Ранее «Юту» уже покинул главный тренер Куин Снайдер, а позднее «Джаз» обменяли Руди Гобера в «Миннесоту».

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