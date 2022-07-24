Майк Джеймс: у Паскуаля есть лучшая комбинация под любую ситуацию на свете

Экс-игрок московского ЦСКА, американский разыгрывающий «Монако» Майк Джеймс дал комментарий по поводу главного тренера «Зенита» Хавьера Паскуаля.

«У Хави есть лучшая комбинация под любую ситуацию на свете», — написал Джеймс в социальных сетях в ответ на вопрос одного из болельщиков о лучшем тренере.

Джеймс провёл в ЦСКА два неполных сезона, приняв участие в 87 матчах. В них американец в среднем набирал 18,8 очка и отдавал 4,7 передачи. Сезон-2020/2021 Майк завершал в составе клуба НБА «Бруклин Нетс», после чего перешёл в «Монако».



В минувшем сезоне Евролиги американец в среднем набирал 16,4 очка, совершал 3,2 подбора и отдавал 5,7 передачи. Баскетболисты «Монако» в четвертьфинале соревнований уступили «Олимпиакосу».