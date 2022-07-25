Экс-игрок «Лейкерс» продаёт два чемпионских перстня, чтобы собрать деньги для Украины

Бывший форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Станислав Медведенко выставил на продажу два чемпионских перстня, чтобы собрать деньги для Украины.



Медведенко выступал за «Лейкерс» в одно время с Коби Брайантом и Шакилом О'Нилом. Вырученные средства украинский экс-игрок НБА хочет потратить на восстановление спортивной инфраструктуры в украинских школах и запустить сеть спортивных клубов.



«Нужно много денег, чтобы провести ремонт в школах. Спортзалы будут последними в очереди. С наступлением зимы детям нужно будет играть в помещении», — приводит слова Медведенко ESPN.



Аукцион по продаже чемпионских перстней продлится до 5 августа. Калифорнийская компания Laguna Niguel предполагает, что суммарно за оба перстня Медведенко может выручить около $ 100 тысяч.