Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Сын Шакила О’Нила будет играть в Джи-Лиге НБА

Сын Шакила О’Нила будет играть в Джи-Лиге НБА
Комментарии

Инсайдер The Athletic Шэмс Чарания сообщает, что сын Шакила О’Нила Шариф О’Нил, выступающий на позиции форварда, продолжит карьеру в Джи-Лиге НБА.

Шариф О’Нил подписал контракт на шестизначную сумму с командой «Игнайт».

Стоит отметить, что 22-летний форвард выставлял свою кандидатуру на драфт НБА в 2022 году, но не был выбран. Тем не менее Шариф провёл четыре матча за «Лос-Анджелес Лейкерс» в Летней лиге НБА, в которых набирал в среднем 4,8 очка и совершал 3,8 подбора при 11,5 минуты на площадке.

Последние два сезона Шариф О’Нил выступал в NCAA за «Луизиану Стэйт». Ранее форвард пропустил сезон из-за того, что ему потребовалась операция на сердце.

Сам Шакил, говоря о перспективах сына, назвал его «Яннисом с броском».

Новость по теме
Байрон Скотт: Шариф О'Нил не готов к выступлениям в НБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022