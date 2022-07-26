Сын Шакила О’Нила будет играть в Джи-Лиге НБА

Инсайдер The Athletic Шэмс Чарания сообщает, что сын Шакила О’Нила Шариф О’Нил, выступающий на позиции форварда, продолжит карьеру в Джи-Лиге НБА.



Шариф О’Нил подписал контракт на шестизначную сумму с командой «Игнайт».



Стоит отметить, что 22-летний форвард выставлял свою кандидатуру на драфт НБА в 2022 году, но не был выбран. Тем не менее Шариф провёл четыре матча за «Лос-Анджелес Лейкерс» в Летней лиге НБА, в которых набирал в среднем 4,8 очка и совершал 3,8 подбора при 11,5 минуты на площадке.



Последние два сезона Шариф О’Нил выступал в NCAA за «Луизиану Стэйт». Ранее форвард пропустил сезон из-за того, что ему потребовалась операция на сердце.



Сам Шакил, говоря о перспективах сына, назвал его «Яннисом с броском».

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