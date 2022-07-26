Сын Шакила О’Нила будет играть в Джи-Лиге НБА
Поделиться
Инсайдер The Athletic Шэмс Чарания сообщает, что сын Шакила О’Нила Шариф О’Нил, выступающий на позиции форварда, продолжит карьеру в Джи-Лиге НБА.
Шариф О’Нил подписал контракт на шестизначную сумму с командой «Игнайт».
Стоит отметить, что 22-летний форвард выставлял свою кандидатуру на драфт НБА в 2022 году, но не был выбран. Тем не менее Шариф провёл четыре матча за «Лос-Анджелес Лейкерс» в Летней лиге НБА, в которых набирал в среднем 4,8 очка и совершал 3,8 подбора при 11,5 минуты на площадке.
Последние два сезона Шариф О’Нил выступал в NCAA за «Луизиану Стэйт». Ранее форвард пропустил сезон из-за того, что ему потребовалась операция на сердце.
Сам Шакил, говоря о перспективах сына, назвал его «Яннисом с броском».
Новость по темеБайрон Скотт: Шариф О'Нил не готов к выступлениям в НБА
Комментарии
- 26 июля 2022
-
09:39
-
00:58
- 25 июля 2022
-
23:55
-
23:00
-
22:57
-
21:56
-
20:55
-
19:49
-
19:01
-
18:24
-
17:57
-
16:51
-
16:23
-
15:48
-
15:00
-
14:20
-
13:52
-
12:17
-
11:31
-
10:35
-
10:12
-
10:04
-
00:45
- 24 июля 2022
-
23:31
-
22:41
-
20:54
-
19:48
-
19:01
-
15:37
-
14:24
-
13:22
-
12:41
-
11:28
-
11:02
-
10:00
Партнерский контент