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Чемпион НБА: будь я в «Нетс», не отпускал бы Дюранта и Ирвинга

Чемпион НБА: будь я в «Нетс», не отпускал бы Дюранта и Ирвинга
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Двукратный чемпион НБА, а ныне аналитик и спортивный комментатор Кенни Смит заявил, что будь он в «Бруклин Нетс», то не позволил бы покинуть команду её звёздным игрокам: форварду Кевину Дюранту и разыгрывающему Кайри Ирвингу.

«Был бы я в «Бруклин Нетс», мы бы зажгли несколько свечей, принесли вкусную еду, и они бы остались. Розы, цветы, шоколад, и они остаются в команде. Я бы их не отпускал», — сказал Смит в интервью журналисту Томеру Азарли.

Ранее сообщалось, что Ирвинг намерен остаться в «Бруклине» в следующем сезоне. При этом на его решение не повлияет ситуация с Дюрантом — независимо от того, сохранит ли «Бруклин» Кевина, он не покинет команду.

«Голден Стэйт» — чемпион НБА сезона-2021/2022:

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Источник: «Финикс» выходит из борьбы за Дюранта
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