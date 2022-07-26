Баркли — о запросе Дюрантом обмена из «Нетс»: похоже, ему просто надоел Ирвинг

Член Зала славы НБА, известный телевизионный эксперт Чарльз Баркли поделился мыслями о причинах, которые побудили звёздного игрока «Бруклин Нетс» Кевина Дюранта запросить обмен из команды.



«По иронии судьбы на следующий день после того, как Кайри взял опцию игрока, он заявил, что хочет, чтобы его обменяли. Так что на самом деле многое может проясниться, если он скажет: «Эй, ребята, обменяйте Кайри, и я снова в деле». Я не знаю, что происходит за кулисами, но, похоже, ему просто надоел Ирвинг, это моё честное мнение», — сказал Баркли в интервью на канале Dan Patrick Show в YouTube.

Ранее двукратный чемпион НБА, а ныне аналитик Кенни Смит заявил, что будь он в «Бруклине», то не позволил бы покинуть команду ни Дюранту, ни Ирвингу.