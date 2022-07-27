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Источник: УНИКС сделал предложение «Валенсии» по 24-летнему разыгрывающему

Источник: УНИКС сделал предложение «Валенсии» по 24-летнему разыгрывающему
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Казанский УНИКС направил трансферное предложение испанскому клубу «Валенсия» по поводу 24-летнего македонского разыгрывающего Ненада Димитриевича. Об этом в своих социальных сетях рассказал известный инсайдер Лука Д'Алессандро, подчеркнув, что игрока точно не отпустят в аренду.

Димитриевич стал игроком «Валенсии» летом прошлого года. До этого он выступал за «Ховентуд», в составе которого встречался с УНИКСом в матчах Еврокубка.

Напомним, УНИКС по итогам минувшего сезона стал бронзовым призёром Единой лиги ВТБ. В полуфинале казанцы проиграли будущему победителю турнира «Зениту» (1-3 в серии), а в противостоянии с «Локомотивом-Кубань» за третье место одержали победу с таким же счётом в серии с «Локомотивом-Кубань».

Атмосфера в раздевалке «Зенита» после исторического триумфа:

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