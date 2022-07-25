34-летний тяжёлый форвард сборной Хорватии Желько Шакич покинул состав казанского УНИКСа, сообщает официальный сайт команды. Шакич вернётся в литовский «Лиеткабелис», за который выступал в сезоне-2019/2020.
Шакич перешёл в казанский клуб в апреле этого года из «Автодора» и провёл в составе УНИКСа 13 матчей в Единой лиге ВТБ. Его средние показатели составили 5,0 очка, 2,4 подбора и 0,7 передачи за 13,51 минуты игрового времени.
В прошлом сезоне «Лиеткабелис» вышел в финал чемпионата Литвы. Команда примет участие в следующем розыгрыше Еврокубка.
УНИКС по итогам сезона стал бронзовым призёром Единой лиги ВТБ, победив в матче за третье место «Локомотив-Кубань» со счётом 3-1 в серии.
Ранее состав УНИКСа покинул самый ценный игрок минувшего сезона Единой лиги ВТБ Марио Хезонья.
- 25 июля 2022
-
20:55
-
19:49
-
19:01
-
18:24
-
17:57
-
16:51
-
16:23
-
15:48
-
15:00
-
14:20
-
13:52
-
12:17
-
11:31
-
10:35
-
10:12
-
10:04
-
00:45
- 24 июля 2022
-
23:31
-
22:41
-
20:54
-
19:48
-
19:01
-
15:37
-
14:24
-
13:22
-
12:41
-
11:28
-
11:02
-
10:00
-
00:47
- 23 июля 2022
-
23:50
-
22:01
-
21:00
-
19:58
-
19:01