34-летний тяжёлый форвард сборной Хорватии Желько Шакич покинул состав казанского УНИКСа, сообщает официальный сайт команды. Шакич вернётся в литовский «Лиеткабелис», за который выступал в сезоне-2019/2020.



Шакич перешёл в казанский клуб в апреле этого года из «Автодора» и провёл в составе УНИКСа 13 матчей в Единой лиге ВТБ. Его средние показатели составили 5,0 очка, 2,4 подбора и 0,7 передачи за 13,51 минуты игрового времени.



В прошлом сезоне «Лиеткабелис» вышел в финал чемпионата Литвы. Команда примет участие в следующем розыгрыше Еврокубка.

УНИКС по итогам сезона стал бронзовым призёром Единой лиги ВТБ, победив в матче за третье место «Локомотив-Кубань» со счётом 3-1 в серии.

Ранее состав УНИКСа покинул самый ценный игрок минувшего сезона Единой лиги ВТБ Марио Хезонья.