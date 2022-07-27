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Перасович отреагировал на подписание контракта с чемпионом Еврокубка Лабери

Перасович отреагировал на подписание контракта с чемпионом Еврокубка Лабери
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Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал подписание контракта с тяжёлым форвардом Луи Лабери. Соглашение казанского клуба с игроком сборной Франции рассчитано на один сезон. На протяжении последних четырёх сезонов Лабери выступал за «Валенсию».

«У Лабери огромный опыт в европейском баскетболе. Он очень атлетичный игрок, который всегда действует с большой энергией и самоотдачей. Считаю, это важное подписание, ведь француз поможет нам сразу на двух позициях», — приводит слова Перасовича пресс-служба УНИКСа.

30-летний Лабери — чемпион Еврокубка и бронзовый призёр чемпионата мира 2019 года. В общей сложности за «Валенсию» он сыграл 239 матчей.

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