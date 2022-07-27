В УНИКС перешёл тяжёлый форвард сборной Франции Луи Лабери

Казанский УНИКС пополнил состав тяжёлым форвардом национальной команды Франции Луи Лабери. Об этом информирует пресс-служба российской команды. На протяжении последних четырёх сезонов игрок выступал за «Валенсию». Контракт с Луи рассчитан на один сезон. Отмечается, что он является первым французским баскетболистом в истории казанского клуба.



30-летний Лабери — чемпион Еврокубка и бронзовый призёр чемпионата мира 2019 года. Всего за «Валенсию» он сыграл 239 матчей. В минувшем сезоне французский игрок в среднем набирал 7,6 очка и делал 5,0 подбора за 20 минут на паркете в 20 встречах Еврокубка.

Напомним, УНИКС по итогам минувшего сезона стал бронзовым призёром Единой лиги ВТБ. В полуфинале казанский клуб проиграл будущему победителю турнира «Зениту» (1-3 в серии), а в противостоянии с «Локомотивом-Кубань» за третье место одержал победу с таким же счётом.

«Зенит» победил ЦСКА и стал чемпионом Единой лиги ВТБ: