Легенда НБА — об аресте Грайнер в РФ: это показывает, что США — самое лучшее место в мире

Член Зала славы НБА, известный телевизионный эксперт Чарльз Баркли поделился мнением о ситуации с американской баскетболисткой Бриттни Грайнер, задержанной в России за контрабанду запрещённых веществ.



«Мы надеемся, что она скоро вернётся домой. Действительно грустно и прискорбно. Это наглядно показывает, что Америка, безусловно, самое прекрасное место в мире. Да, здесь не идеально. Здесь вообще не идеально. И нам нужно проделать много работы, но это, безусловно, лучшее место в мире для жизни.



Молодая женщина сидит в тюрьме месяцы, месяцы и месяцы из-за какой-то глупой пары унций гашишного масла — это просто очень грустно. Когда отправляешься в другую страну, то не знаешь, что может произойти из-за её судебной системы. Так что это очень прискорбно. Я просто надеюсь, что она скоро будет дома», — приводит слова Баркли People.



Грайнер обвиняют в контрабанде гашишного масла. Наркотические вещества были обнаружены в её багаже при проверке в аэропорту Шереметьево.

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