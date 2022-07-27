Бриттни Грайнер объяснила, как наркотические вещества могли оказаться в её сумке
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Задержанная в России американская баскетболистка Бриттни Грайнер предположила, как картриджи с гашишным маслом могли оказаться в её сумке. Вещество запрещено в Российской Федерации. Грайнер обвиняется в хранении наркотиков и контрабанде наркотических средств.
«Я не имела намерения нарушать какой-либо закон Российской Федерации. Думаю, я торопилась и ещё не до конца выздоровела, поэтому всё свалила в сумку. Я не планировала ничего запрещённого привозить, но беру на себя ответственность за то, что нашли у меня в багаже», — приводит слова Грайнер издание «Интерфакс».
Напомним, наркотические вещества были обнаружены в багаже Бриттни при проверке в аэропорту Шереметьево. Об инциденте стало известно в середине марта.
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