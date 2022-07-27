CNN: Байден лично одобрил обмен баскетболистки Грайнер на россиянина Виктора Бута

После продолжительных внутренних дебатов администрация президента США Джо Байдена-младшего предложила обменять российского предпринимателя Виктора Бута, осуждённого в США на 25 лет тюрьмы, на двух американцев, задержанных в России: баскетболистку Бриттни Грайнер и осуждённого за шпионаж Пола Уилана. Об этом информирует издание CNN со ссылкой на информированный источник.



По сведениям источника, подобную сделку одобрил лично Байден. При этом Министерство юстиции выступает против такого обмена.

Грайнер обвиняют в контрабанде гашишного масла. Наркотические вещества были обнаружены в её багаже при проверке в аэропорту Шереметьево. Бута арестовали 6 марта 2008 года в Таиланде и впоследствии выдали США.