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«Енисей» подписал американского форварда Коулмена

«Енисей» подписал американского форварда Коулмена
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«Енисей» подписал контракт с американским форвардом Орландо Коулменом-младшим. Об этом красноярский баскетбольный клуб сообщил на своём официальном сайте.

29-летний баскетболист подписал однолетнее соглашение.

Минувший сезон Коулмен начинал в греческом «Аполлоне». В девяти матчах американец набирал в среднем 17,3 очка, совершал 4,9 подбора и отдавал 1,3 результативные передачи. В январе Орландо перебрался во французский «Шалон-Реймс», где провёл 16 игр до конца сезона. В них форвард набирал 16 очков, совершал 3,1 подбора и отдавал 1,2 результативные передачи в среднем за игру.

Напомним, «Енисей» по итогам минувшего сезона добрался до 1/4 финала Единой лиги ВТБ, где проиграл «Зениту» со счётом 0-3.

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