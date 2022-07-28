«Енисей» подписал американского форварда Коулмена
Поделиться
«Енисей» подписал контракт с американским форвардом Орландо Коулменом-младшим. Об этом красноярский баскетбольный клуб сообщил на своём официальном сайте.
29-летний баскетболист подписал однолетнее соглашение.
Минувший сезон Коулмен начинал в греческом «Аполлоне». В девяти матчах американец набирал в среднем 17,3 очка, совершал 4,9 подбора и отдавал 1,3 результативные передачи. В январе Орландо перебрался во французский «Шалон-Реймс», где провёл 16 игр до конца сезона. В них форвард набирал 16 очков, совершал 3,1 подбора и отдавал 1,2 результативные передачи в среднем за игру.
Напомним, «Енисей» по итогам минувшего сезона добрался до 1/4 финала Единой лиги ВТБ, где проиграл «Зениту» со счётом 0-3.
Новость по теме«Енисей» продлил контракт с Григорием Мотовиловым
Комментарии
- 28 июля 2022
-
12:01
-
10:45
-
10:12
-
09:35
-
05:46
-
00:44
-
00:21
- 27 июля 2022
-
23:44
-
23:03
-
22:36
-
22:05
-
21:36
-
21:10
-
20:36
-
20:19
-
19:48
-
19:05
-
18:37
-
17:47
-
17:32
-
16:40
-
16:23
-
16:11
-
14:16
-
13:28
-
12:59
-
11:09
-
10:49
-
09:13
-
08:26
-
08:20
-
04:56
-
04:34
-
00:59
- 26 июля 2022
-
23:56
Партнерский контент