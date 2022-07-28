Американец Орландо Коулмен рассказал, как принял решение перейти в «Енисей»

Американский форвард Орландо Коулмен-младший рассказал, как принял решение перейти в «Енисей». 29-летний баскетболист подписал с красноярским клубом однолетний контракт.



В минувшем сезоне Коулмен выступал за греческий «Аполлон» и «Шалон-Реймс». Также американец за свою карьеру успел поиграть за клубы из Венгрии, Израиля, Сербии, Новой Зеландии и Мексики.



«Решение присоединиться к «Енисею» далось мне весьма легко. Я слышал очень много хороших отзывов о клубе и об уровне Лиги ВТБ от игроков, которые здесь играли. Проведя предыдущий сезон в Греции и Франции, я понимал, что хочу продолжать развивать свою карьеру в правильном направлении и выступать в другом топовом чемпионате. Каждый год я стараюсь выходить на новый уровень, и поэтому выбор «Енисея» был очевиден. С нетерпением жду начала сезона и надеюсь, что мы многого добьёмся как на площадке, так и за её пределами», — приводит слова Коулмена пресс-служба «Енисея».

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