Маркос Найт стал первым новичком-легионером «Самары»
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Американский разыгрывающий Маркос Найт подписал контракт с «Самарой», сообщает официальный сайт команды.
Найт стал первым новичком-легионером мужской команды «Самары».
В сезоне-2021/2022 Найт выступал за французский АСВЕЛ. Защитник принял участие в 17 матчах Евролиги, в которых в среднем набирал 8,2 очка, совершал 4,6 подбора и отдавал 0,9 передачи, а также в 29 матчах чемпионата Франции: 9,2 очка, 3,7 подбора и 2,0 передачи.
Кроме того, в послужном списке Найта такие клубы, как «Монако», «Людвигсбург», «Афьон Беледие» и «Сарагоса».
Ранее стало известно, что «Самара» в следующем сезоне выступит в Единой лиге ВТБ. Помимо «Самары», в новом сезоне в лиге будет ещё один новичок — московский МБА.
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