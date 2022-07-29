Уиндхорст предположил, что Леброн Джеймс через год вернётся в «Кавальерс»
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Инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст выразил мнение, что по окончании следующего сезона звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс может во второй раз в карьере вернуться в «Кливленд Кавальерс».
Напомним, действующий контракт Леброна с «озёрниками» рассчитан до конца сезона-2022/23.
«Пока нет ощущения, что Леброн сорвался уходить из «Лейкерс», но не стоит упускать из виду тот факт, что «Кавальерс» в следующем году может практически полностью освободить платёжку, а Леброн как раз станет свободным агентом, если не получит выгодный контракт от «Лейкерс».
Команда, которая сейчас в «Кливленде» явно сильнее той, что была в 2014 году, когда Леброн решил вернуться в первый раз», — приводит слова Уиндхорста Yardbarker.
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