Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Уиндхорст предположил, что Леброн Джеймс через год вернётся в «Кавальерс»

Уиндхорст предположил, что Леброн Джеймс через год вернётся в «Кавальерс»
Комментарии

Инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст выразил мнение, что по окончании следующего сезона звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс может во второй раз в карьере вернуться в «Кливленд Кавальерс».

Напомним, действующий контракт Леброна с «озёрниками» рассчитан до конца сезона-2022/23.

«Пока нет ощущения, что Леброн сорвался уходить из «Лейкерс», но не стоит упускать из виду тот факт, что «Кавальерс» в следующем году может практически полностью освободить платёжку, а Леброн как раз станет свободным агентом, если не получит выгодный контракт от «Лейкерс».

Команда, которая сейчас в «Кливленде» явно сильнее той, что была в 2014 году, когда Леброн решил вернуться в первый раз», — приводит слова Уиндхорста Yardbarker.

Новость по теме
Эксперт рассказал, в каком случае Леброн согласится заключить новый контракт с «Лейкерс»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022