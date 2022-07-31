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Источник: запрос Дюранта на обмен может стать косвенной причиной локаута в НБА

Источник: запрос Дюранта на обмен может стать косвенной причиной локаута в НБА
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Действия форварда «Бруклин Нетс» Кевина Дюранта могут привести к локауту в НБА, сообщает New York Post. По информации источника, к запросу обмена со стороны Дюранта приковано внимание владельцев клубов НБА.

Сообщается, что запрос Дюранта на обмен может сделать предстоящие переговоры о коллективном соглашении более сложными и в конечном итоге привести к локауту в лиге.

Владельцам клубов не нравится в том числе и поведение игроков «Бруклина» Кайри Ирвинга и Бена Симмонса, которые пропускают матчи по личным причинам, а также Джеймса Хардена, добившегося двух обменов в другую команду за последние два сезона.

В декабре 2022 года профсоюз игроков и владельцы клубов будут принимать решение по использованию опции выхода из текущего коллективного соглашения летом 2023 года.

Дюрант запросил обмена из «Бруклина». Это повлияет на НБА и разрушит его новый клуб Дюрант запросил обмена из «Бруклина». Это повлияет на НБА и разрушит его новый клуб
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