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Таддеус Янг: Бронни Джеймс — не элитный, но чертовски сильный игрок

Таддеус Янг: Бронни Джеймс — не элитный, но чертовски сильный игрок
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Форвард «Торонто Рэпторс» Таддеус Янг высказался по поводу Бронни Джеймса.

«Он чертовски силён. Наверное, все понимают, что он не является элитным игроком. Но он атлетичен, силён, работает в защите, хорошо бросает, может разыгрывать и действовать без мяча. Мне нравится его игра», — приводит слова Янга New York Times.

17-летний Бронни — старший сын Леброна от брака с Саванной Бринсон. Звёздный баскетболист «Лос-Анджелеса» не раз подчёркивал, что намерен играть с сыном в одном клубе НБА через три-четыре года, когда Бронни сможет выставиться на драфт. В настоящее время Бронни выступает в калифорнийской школе Сьерра-Каньон. Ранее прогнозировалось, что Бронни будет выбран под первым номером драфта-2024. Такой прогноз давал авторитетный портал NBA Draft Room.

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