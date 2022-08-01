МБА подписал контракт с двукратным чемпионом Единой лиги ВТБ Евгением Вороновым

Защитник Евгений Воронов подписал контракт с ПБК МБА. Об этом московский баскетбольный клуб сообщил на своём официальном сайте.



Минувший сезон Воронов провёл в составе пермской «Пармы», с которой занял пятое место в регулярном чемпионате. Это наивысшее достижение в истории пермяков. Сам Воронов принял участие в 18 играх Единой лиги ВТБ, в которых набирал в среднем 11,1 очка, совершал 2,9 подбора и отдавал 3,1 результативные передачи.



Евгений Воронов — двукратный чемпион Единой лиги ВТБ в составе ЦСКА. Также будучи игроком армейцев защитник становился серебряным и бронзовым призёром Евролиги.



В составе сборной России Воронов становился бронзовым призёром Олимпийских игр в Лондоне.



Ранее сообщалось, что 36-летний защитник подпишет с МБА однолетний контракт.

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