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МБА подписал контракт с двукратным чемпионом Единой лиги ВТБ Евгением Вороновым

МБА подписал контракт с двукратным чемпионом Единой лиги ВТБ Евгением Вороновым
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Защитник Евгений Воронов подписал контракт с ПБК МБА. Об этом московский баскетбольный клуб сообщил на своём официальном сайте.

Минувший сезон Воронов провёл в составе пермской «Пармы», с которой занял пятое место в регулярном чемпионате. Это наивысшее достижение в истории пермяков. Сам Воронов принял участие в 18 играх Единой лиги ВТБ, в которых набирал в среднем 11,1 очка, совершал 2,9 подбора и отдавал 3,1 результативные передачи.

Евгений Воронов — двукратный чемпион Единой лиги ВТБ в составе ЦСКА. Также будучи игроком армейцев защитник становился серебряным и бронзовым призёром Евролиги.

В составе сборной России Воронов становился бронзовым призёром Олимпийских игр в Лондоне.

Ранее сообщалось, что 36-летний защитник подпишет с МБА однолетний контракт.

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