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Гендиректор МБА прокомментировал подписание Воронова

Гендиректор МБА прокомментировал подписание Воронова
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Генеральный директор ПБК МБА Игорь Кочарян прокомментировал подписание контракта с 36-летним защитником Евгением Вороновым.

Воронов провёл прошлый сезон в «Парме», выйдя с ней в плей-офф Единой лиги ВТБ, где пермский клуб уступил «Локомотиву-Кубань» со счётом 3-0.

Также в карьере Воронова были выступления за УНИКС, «Динамо», ЦСКА, «Триумф», «Локомотив-Кубань», «Зенит» и «Химки».

«Приветствуем Евгения Воронова в нашем клубе! Рады тому, что переговорный процесс прошёл быстро, со взаимным интересом. Теперь столь опытный и титулованный игрок стал частью ПБК МБА перед дебютным сезоном в Единой лиге ВТБ.

Для нас было важно, что Евгений по-прежнему горит баскетболом, принося пользу во всех аспектах игры. Мы учитывали и тот факт, что Воронов хорошо знаком со стилем главного тренера Василия Карасёва, а также идеально подходит нашей клубной философии, являясь лидером не только на паркете, но и за его пределами», — приводит слова Кочаряна пресс-служба клуба.

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