Гендиректор МБА прокомментировал подписание Воронова

Генеральный директор ПБК МБА Игорь Кочарян прокомментировал подписание контракта с 36-летним защитником Евгением Вороновым.
Воронов провёл прошлый сезон в «Парме», выйдя с ней в плей-офф Единой лиги ВТБ, где пермский клуб уступил «Локомотиву-Кубань» со счётом 3-0.
Также в карьере Воронова были выступления за УНИКС, «Динамо», ЦСКА, «Триумф», «Локомотив-Кубань», «Зенит» и «Химки».
«Приветствуем Евгения Воронова в нашем клубе! Рады тому, что переговорный процесс прошёл быстро, со взаимным интересом. Теперь столь опытный и титулованный игрок стал частью ПБК МБА перед дебютным сезоном в Единой лиге ВТБ.
Для нас было важно, что Евгений по-прежнему горит баскетболом, принося пользу во всех аспектах игры. Мы учитывали и тот факт, что Воронов хорошо знаком со стилем главного тренера Василия Карасёва, а также идеально подходит нашей клубной философии, являясь лидером не только на паркете, но и за его пределами», — приводит слова Кочаряна пресс-служба клуба.
- 1 августа 2022
-
10:50
-
09:37
-
09:21
- 31 июля 2022
-
23:21
-
22:46
-
21:43
-
20:19
-
19:43
-
18:38
-
16:45
-
15:01
-
13:59
-
12:35
-
11:31
-
10:42
-
10:01
-
00:54
- 30 июля 2022
-
23:59
-
22:57
-
21:56
-
20:58
-
20:00
-
18:55
-
17:27
-
16:58
-
15:44
-
14:35
-
13:54
-
12:55
-
12:34
-
11:42
-
10:43
-
09:38
-
05:52
-
00:30