Главный тренер МБА высказался о подписании Воронова и начале тренировок с командой

Главный тренер ПБК МБА Василий Карасёв прокомментировал начало тренировок московского клуба, а также оценил подписание контракта с защитником Евгением Вороновым.
36-летний защитник подписал контракт до конца сезона. В прошлом году он выступал за «Парму» и помог команде добиться лучшего результата в клубной истории.
«Эмоции от первой тренировки только самые позитивные. Очень приятно было увидеть горящие глаза ребят. Видно, что ребята хотят развиваться, хотят работать. Атмосфера рабочая, хорошая. Многих ребят я знаю, с кем-то уже работал ранее.
Подписание Евгения Воронова — очень важное событие для клуба. Я давно его знаю, мы вместе работали. Он действительно боец, работяга, который будет примером для молодых игроков, находящихся здесь.
Что касается плана — первую неделю у нас втягивающий режим с одной тренировкой в день. Задача тренерского штаба — ввести игроков в рабочее состояние, минимизировать травмы, проработать все мышцы. Дадим также небольшие схемы по нападению и защите. Но самое главное, конечно, привести всех к общему знаменателю, чтобы продуктивно отработать следующий этап сборов в подмосковном комплексе GoPark», — приводит слова Карасёва пресс-служба ПБК МБА.
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