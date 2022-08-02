Игрок НБА раскритиковал Федерацию баскетбола Франции за запрет вызывать спортсменов из РФ
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Атакующий защитник «Нью-Йорк Никс», французский баскетболист Эван Фурнье подписал заявление, обязывающее его не выступать в клубах России или Беларуси, и при этом сделал заявление по этому поводу.
«Честно говоря, я не фанат таких вещей. Я подписал его на благо национальной команды и потому, что нет смысла создавать проблемы по пустякам. Если бы такая практика применялась ко всем конфликтам, мы бы не играли ни в одной стране. Это вещи, которые нам как игрокам не по силам. Мы просто хотим соревноваться», — приводит слова Фурнье RMC Sport.
Напомним, 1 августа французская федерация баскетбола выпустила официальное заявление, согласно которому игроки, выступающие за российские и белорусские клубы, не будут вызываться в национальную команду.
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