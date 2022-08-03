«С ума сходят». Носов — о запрете французам, выступающим в России, играть за сборную
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Призёр чемпионатов мира и Европы Виталий Носов высказался о решении Французской федерации баскетбола выпустить заявление, согласно которому игроки, выступающие за российские и белорусские клубы, перестанут получать вызов в национальную команду.
«Такие вещи уже не удивляют. Надеюсь, это безумие когда-нибудь закончится. Например, в Польше на людей, выступающих в России, накладывают схожие санкции. Прибалтов в Единой лиге ВТБ больше не осталось. Спрашивается, чем Франция хуже? С ума сейчас сходят все. Главным пострадавшим может стать УНИКС, который только-только подписал Луи Лабери. Наверное, остаётся только это пережить», — приводит слова Носова издание «RT на русском».
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