Президент США Байден назвал приговор баскетболистке Грайнер «неприемлемым»

Президент США Джо Байден отреагировал на приговор Химкинского суда баскетболистке Бриттни Грайнер.



«Сегодня гражданка США Бриттни Грайнер получила тюремный срок, что является ещё одним напоминанием того, что мир уже и так знал — Россия неправомерно удерживает Бриттни. Это неприемлемо, и я призываю Россию немедленно освободить её, чтобы она могла вернуться к своей жене, близким, друзьям и товарищам по команде. Моя администрация будет продолжать неустанно работать и использовать все возможные пути, чтобы вернуть Бриттни и Пола Уилана домой в целости и сохранности как можно скорее», — гласит заявление Байдена на официальном сайте Белого дома США.



Суд признал американку виновной в контрабанде и хранении наркотических средств и приговорил к девяти годам тюремного заключения.



В феврале 2022 года американская баскетболистка Бриттни Грайнер была задержана в аэропорту Шереметьево. У спортсменки были обнаружены картриджи с жидкостью для курения, в которых содержалось также гашишное масло.



Эксперт МВД Александр Николаев провёл экспертизу изъятых веществ и определил массу гашишного масла.



Бриттни является двукратной олимпийской чемпионкой по баскетболу в составе сборной США. В финальном матче Олимпиады в Токио со сборной Японии Грайнер покорилось уникальное достижение — Бриттни стала рекордсменкой по результативности в финальных встречах женских олимпийских турниров.



Ранее также сообщалось, что США и Россия ведут переговоры об обмене заключённых, в числе которых может быть и Бриттни Грайнер.