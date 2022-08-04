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Президент США Байден назвал приговор баскетболистке Грайнер «неприемлемым»

Президент США Байден назвал приговор баскетболистке Грайнер «неприемлемым»
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Президент США Джо Байден отреагировал на приговор Химкинского суда баскетболистке Бриттни Грайнер.

«Сегодня гражданка США Бриттни Грайнер получила тюремный срок, что является ещё одним напоминанием того, что мир уже и так знал — Россия неправомерно удерживает Бриттни. Это неприемлемо, и я призываю Россию немедленно освободить её, чтобы она могла вернуться к своей жене, близким, друзьям и товарищам по команде. Моя администрация будет продолжать неустанно работать и использовать все возможные пути, чтобы вернуть Бриттни и Пола Уилана домой в целости и сохранности как можно скорее», — гласит заявление Байдена на официальном сайте Белого дома США.

Суд признал американку виновной в контрабанде и хранении наркотических средств и приговорил к девяти годам тюремного заключения.

В феврале 2022 года американская баскетболистка Бриттни Грайнер была задержана в аэропорту Шереметьево. У спортсменки были обнаружены картриджи с жидкостью для курения, в которых содержалось также гашишное масло.

Эксперт МВД Александр Николаев провёл экспертизу изъятых веществ и определил массу гашишного масла.

Бриттни является двукратной олимпийской чемпионкой по баскетболу в составе сборной США. В финальном матче Олимпиады в Токио со сборной Японии Грайнер покорилось уникальное достижение — Бриттни стала рекордсменкой по результативности в финальных встречах женских олимпийских турниров.

Ранее также сообщалось, что США и Россия ведут переговоры об обмене заключённых, в числе которых может быть и Бриттни Грайнер.

Грайнер приговорена к 9 годам тюрьмы! Байден назвал приговор неприемлемым. LIVE Грайнер приговорена к 9 годам тюрьмы! Байден назвал приговор неприемлемым. LIVE
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