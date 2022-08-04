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Госсекретарь США заявил о готовности сделать всё, чтобы вернуть домой Грайнер и Уилана

Госсекретарь США заявил о готовности сделать всё, чтобы вернуть домой Грайнер и Уилана
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Госсекретарь США Энтони Блинкен высказался о приговоре Химкинского суда американской баскетболистке Бриттни Грайнер.

«Решение российского суда и вынесение приговора гражданке США Бриттни Грайнер вызывает озабоченность в связи с использованием российским правительством незаконных задержаний. Я готов сделать всё возможное, чтобы как можно скорее вернуть домой Бриттни Грайнер и Пола Уилана», — написал Блинкен в своих соцсетях.

Напомним, Химкинский суд Подмосковья приговорил спортсменку к девяти годам тюрьмы и штрафу в размере 1 млн рублей.

В феврале 2022 года американская баскетболистка Бриттни Грайнер была задержана в аэропорту Шереметьево. У спортсменки были обнаружены картриджи с жидкостью для курения, в которых содержалось также гашишное масло.

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