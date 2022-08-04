Александр Тихонов — о Грайнер: может быть, её на яхту обменять? Их там сотни

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов отреагировал на приговор российского суда американской баскетболистке Бриттни Грайнер.



«Если всё доказано, то и приговор по делу. Не знаю, собираются ли менять её на кого-то из российских заключённых. Может быть, её на яхту обменять? Их там сотни. У нас в законе всё прописано про наркотики. Правильно наказали, пусть знают наших», — приводит слова Тихонова «РИА Новости Спорт».



Напомним, Химкинский суд Подмосковья приговорил спортсменку к девяти годам тюрьмы и штрафу в размере 1 млн рублей.



В феврале 2022 года американская баскетболистка Бриттни Грайнер была задержана в аэропорту Шереметьево. У спортсменки были обнаружены картриджи с жидкостью для курения, в которых содержалось также гашишное масло.



Эксперт МВД Александр Николаев провёл экспертизу изъятых веществ и определил массу гашишного масла.



Бриттни является двукратной олимпийской чемпионкой по баскетболу в составе сборной США. В финальном матче Олимпиады в Токио со сборной Японии Грайнер покорилось уникальное достижение — Бриттни стала рекордсменкой по результативности в финальных встречах женских олимпийских турниров.