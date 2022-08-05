«Словно ждали падения бомбы». Баскетболистка «Финикса» — об ожидании приговора Грайнер
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Баскетболистка «Финикса» Даймонд Дешилдс рассказала, как команда ждала оглашения приговора Бриттни Грайнер.
«Мы собрались всей командой. Было похоже, что мы ждём падения бомбы», — приводит слова Дешилдс New York Times.
Перед матчем «Коннектикута» и «Финикса», за который выступала Бриттни Грайнер, была проведена акция в поддержку баскетболистки. Судья, тренеры и игроки обеих команд стояли 42 секунды в центре площадки, взявшись за руки. 42 — игровой номер Грайнер в «Финиксе».
4 августа Химкинский суд приговорил американскую баскетболистку Бриттни Грайнер к девяти годам заключения в колонии общего режима и штрафу в размере 1 млн рублей. Сторона спортсменки заявила, что будет обжаловать решение суда.
Новость по темеТренер «Финикса»: мы проснёмся завтра, а Бриттни Грайнер ещё находится в российской тюрьме
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