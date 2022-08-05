Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Словно ждали падения бомбы». Баскетболистка «Финикса» — об ожидании приговора Грайнер

«Словно ждали падения бомбы». Баскетболистка «Финикса» — об ожидании приговора Грайнер
Комментарии

Баскетболистка «Финикса» Даймонд Дешилдс рассказала, как команда ждала оглашения приговора Бриттни Грайнер.

«Мы собрались всей командой. Было похоже, что мы ждём падения бомбы», — приводит слова Дешилдс New York Times.

Перед матчем «Коннектикута» и «Финикса», за который выступала Бриттни Грайнер, была проведена акция в поддержку баскетболистки. Судья, тренеры и игроки обеих команд стояли 42 секунды в центре площадки, взявшись за руки. 42 — игровой номер Грайнер в «Финиксе».

4 августа Химкинский суд приговорил американскую баскетболистку Бриттни Грайнер к девяти годам заключения в колонии общего режима и штрафу в размере 1 млн рублей. Сторона спортсменки заявила, что будет обжаловать решение суда.

Новость по теме
Тренер «Финикса»: мы проснёмся завтра, а Бриттни Грайнер ещё находится в российской тюрьме
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022