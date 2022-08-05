Тренер «Финикса»: мы проснёмся завтра, а Бриттни Грайнер ещё находится в российской тюрьме

Главный тренер «Финикса» Ванесса Найгаард прокомментировала решение Химкинского суда осудить американскую баскетболистку Бриттни Грайнер на девять лет.



Баскетболистки «Финикса» вместо традиционной разминки с бросками перед матчем с «Коннектикутом» вернулись в раздевалку, где следили за вынесением приговора Бриттни Грайнер.



«Мы в итоге потом вышли разминаться, но в этот день всё казалось ненормальным. Самым нетипичным моментом было то, как все игроки, тренеры и судьи взялись за руки на 42 секунды. Я взялась за руки с судьёй, а этого, возможно, больше никто не увидит.



Завтра мы все проснёмся, как обычно, а Грайнер всё ещё будет в российской тюрьме. Пойдёт 169-й день или что-то в этом роде, и все мы просто хотим, чтобы она вернулась домой», — приводит слова Найгаард New York Times.

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