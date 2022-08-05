Гомельский прокомментировал слухи о недовольстве «Нижнего Новгорода» Зораном Лукичем

Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский отреагировал на новость о том, что «Нижнему Новгороду» не нравится подход главного тренера команды Зорана Лукича к тренировкам. Ранее сообщалось, что руководство клуба недовольно частотой травм игроков из-за интенсивных тренировок.



«В профессиональных клубах работа устроена следующим образом: главный тренер планирует подготовительный этап и подаёт этот план на утверждение руководству. И право руководства клуба – утвердить план или внести в него корректировки. Если план утверждён, то жалобы игроков на чрезмерные нагрузки уже не рассматриваются. Кроме того, есть уверенность, что в составлении рабочего графика принимали участие специалисты по ОФП и СФП», — написал Владимир Гомельский на своём сайте.