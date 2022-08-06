Гомельский: баскетбольные клубы не подписывают мусор, как это часто бывает в футболе

Известный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский высказался о работе российских баскетбольных и футбольных клубов на трансферном рынке.



«У наших ведущих клубов трансферная кампания идёт на удивление хорошо. Подписывают игроков с именами и перспективами, не мусор, как это часто встречается в футболе, а баскетболистов нормального уровня, которые украсят Единую лигу ВТБ.



Я радуюсь этому и многого жду от нового сезона. Он должен получиться азартным, интересным. Думаю, четыре ведущих клуба потерпят немало поражений», — приводит слова Гомельского ТАСС.



В минувшем сезоне победителем Единой лиги ВТБ впервые в своей истории стал «Зенит». Клуб из Санкт-Петербурга обыграл в финале ЦСКА со счётом 4-3.

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