Гомельский оценил решение суда приговорить баскетболистку Грайнер к девяти годам колонии

Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский оценил решение Химкинского суда Подмосковья приговорить баскетболистку Бриттни Грайнер к девяти годам тюрьмы в колонии общего режима.



«Есть такая умная книжка, которая называется «Уголовно-процессуальный кодекс» — мне ещё во времена СССР довелось её читать. Там есть статья, которая описывает совершённое Грайнер преступление и определяет срок наказания. Так что всё по написанному.



Для неё штраф в миллион рублей — очень небольшой. А то, что она в течение года будет обменена, всем нам понятно», — сказал Гомельский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.



Суд признал американку виновной в контрабанде и хранении наркотических средств и приговорил к девяти годам тюремного заключения.



В феврале 2022 года американская баскетболистка Бриттни Грайнер была задержана в аэропорту Шереметьево. У спортсменки были обнаружены картриджи с жидкостью для курения, в которых содержалось также гашишное масло.



Эксперт МВД Александр Николаев провёл экспертизу изъятых веществ и определил массу гашишного масла.



Бриттни является двукратной олимпийской чемпионкой по баскетболу в составе сборной США. В финальном матче Олимпиады в Токио со сборной Японии Грайнер покорилось уникальное достижение — Бриттни стала рекордсменкой по результативности в финальных встречах женских олимпийских турниров.



Ранее также сообщалось, что США и Россия ведут переговоры об обмене заключённых, в числе которых может быть и Бриттни Грайнер.