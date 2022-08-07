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Американский рэпер раскритиковал вице-президента США Камалу Харрис из-за приговора Грайнер

Американский рэпер раскритиковал вице-президента США Камалу Харрис из-за приговора Грайнер
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Американский рэп-исполнитель Торенс Айви Хэтч, более известный под псевдонимом Boosie BadAzz, раскритиковал вице-президента США Камалу Харрис за её действия на фоне обвинительного приговора Бриттни Грайнер.

«Как, чёрт побери, эта девочка получила девять лет за траву? И США ничего с этим не делают. Если бы речь шла о Тэйлор Свифт, то мирный договор был бы заключён прямо сейчас. Сейчас же они будут призывать всех к войне.

Что это демонстрирует для чернокожих женщин в Соединённых Штатах? Вице-президент как чернокожая женщина должна делать всё, чтобы вытащить эту чёрную женщину из тюрьмы. Вы все просто облажались», — приводит слова Хэтча Essentially Sports.

Напомним, Химкинский суд Подмосковья приговорил спортсменку к девяти годам тюрьмы и штрафу в размере 1 млн рублей.

В феврале 2022 года американская баскетболистка Бриттни Грайнер была задержана в аэропорту Шереметьево. У спортсменки обнаружили картриджи с жидкостью для курения, в которых содержалось также гашишное масло.

Бриттни является двукратной олимпийской чемпионкой по баскетболу в составе сборной США. В финальном матче Олимпиады в Токио со сборной Японии Грайнер покорилось уникальное достижение — Бриттни стала самой результативной в финальных встречах женских олимпийских турниров.

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