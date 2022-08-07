Димитрис Итудис — о готовности сборной Греции к ЧЕ-2022: мы не готовы. Мы не команда
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Бывший главный тренер московского ЦСКА Димитрис Итудис, в настоящее время возглавляющий национальную команду Греции, поделился мнением о готовности его команды к выступлению на чемпионате Европы 2022 года, который состоится с 1 по 18 сентября.
«Мы ещё не готовы. Мы находимся в процессе подготовки. Мы ещё не команда. Игроки не знают меня, а я не знаю их. Нам всё ещё не хватает Георгиоса Папаянниса, который пока не тренируется. У нас очень мало времени, и мы должны использовать каждую секунду. Говорить сейчас о медалях — это просто мечта. Мы должны очень усердно тренироваться, несмотря ни на что. Это единственное, что мы можем обещать», — приводит слова Итудиса издание Eurohoops.
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