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Димитрис Итудис — о готовности сборной Греции к ЧЕ-2022: мы не готовы. Мы не команда

Димитрис Итудис — о готовности сборной Греции к ЧЕ-2022: мы не готовы. Мы не команда
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Бывший главный тренер московского ЦСКА Димитрис Итудис, в настоящее время возглавляющий национальную команду Греции, поделился мнением о готовности его команды к выступлению на чемпионате Европы 2022 года, который состоится с 1 по 18 сентября.

«Мы ещё не готовы. Мы находимся в процессе подготовки. Мы ещё не команда. Игроки не знают меня, а я не знаю их. Нам всё ещё не хватает Георгиоса Папаянниса, который пока не тренируется. У нас очень мало времени, и мы должны использовать каждую секунду. Говорить сейчас о медалях — это просто мечта. Мы должны очень усердно тренироваться, несмотря ни на что. Это единственное, что мы можем обещать», — приводит слова Итудиса издание Eurohoops.

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