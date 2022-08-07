Чемпион НБА Адетокунбо оценил работу Итудиса на посту главного тренера сборной Греции

Звёздный греческий форвард «Милуоки Бакс», чемпион НБА Яннис Адетокунбо поделился мнением о предстоящем выступлении на чемпионате Европы 2022 года, который состоится с 1 по 18 сентября, а также высказался о работе бывшего главного тренера ЦСКА Димитриса Итудиса на посту наставника греческой команды.
«Судя по тренировкам, мы ещё не готовы к медалям, но у нас всё-таки есть шансы. Неважно, чего ожидает мир, важно то, чего ожидает команда. На всех соревнованиях, в которых я участвовал со сборной Греции, мы даже не доходили до четвертьфинала. Мы не готовы к медалям или кубкам. Сейчас нам нужно создать химию и правильную атмосферу. Необходимо сделать всё, что в наших силах.
У меня реалистичные цели. Я понимаю, что должен становиться лучше. У нас есть три недели, чтобы добиться прогресса. Я буду адаптироваться к требованиям, которые у национальной команды есть по отношению ко мне. И никак иначе. Наш тренер Димитрис Итудис проделывает потрясающую работу, и мы должны сделать всё, что в наших силах», — приводит слова Адетокунбо Eurohoops.
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