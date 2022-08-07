Шакил О'Нил — о проступке Грайнер в России: знай, где ты находишься, и знай их законы

Легендарный центровой, четырёхкратный чемпион НБА, а ныне эксперт Шакил О'Нил высказался о виновности баскетболистки и соотечественницы Бриттни Грайнер в уголовном деле о контрабанде наркотиков.
Напомним, Химкинский суд Подмосковья приговорил Грайнер к девяти годам тюрьмы и штрафу в размере 1 млн рублей за транспортировку гашишного масла.
«Грайнер нарушила закон России? Я скажу, что нужно ждать, пока ты не вернёшься домой. Да, у нас то, за что наказали Грайнер, легально. Но дождись момента, когда окажешься дома. Знай, где ты находишься, и знай их законы. Подобное происходит везде и постоянно.
Экс-игрока НБА Шамперта задержали с травой в аэропорту Далласа? Ещё раз, ждите, пока не доберётесь до дома. Я соглашусь, что одно дело – отбывать наказание в американской тюрьме, другое – в российской», – сказал О'Нил в подкасте The Big Chair Breaker.
- 7 августа 2022
-
20:54
-
20:48
-
20:40
-
20:30
-
19:44
-
18:12
-
16:11
-
15:54
-
15:30
-
14:39
-
13:01
-
11:38
-
11:08
-
10:10
-
09:34
-
01:18
-
00:46
-
00:39
-
00:35
-
00:02
- 6 августа 2022
-
22:54
-
21:52
-
20:52
-
20:01
-
18:56
-
18:00
-
17:04
-
16:51
-
16:36
-
15:49
-
14:55
-
14:31
-
14:03
-
13:46
-
12:42