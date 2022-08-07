Шакил О'Нил — о проступке Грайнер в России: знай, где ты находишься, и знай их законы

Легендарный центровой, четырёхкратный чемпион НБА, а ныне эксперт Шакил О'Нил высказался о виновности баскетболистки и соотечественницы Бриттни Грайнер в уголовном деле о контрабанде наркотиков.

Напомним, Химкинский суд Подмосковья приговорил Грайнер к девяти годам тюрьмы и штрафу в размере 1 млн рублей за транспортировку гашишного масла.

«Грайнер нарушила закон России? Я скажу, что нужно ждать, пока ты не вернёшься домой. Да, у нас то, за что наказали Грайнер, легально. Но дождись момента, когда окажешься дома. Знай, где ты находишься, и знай их законы. Подобное происходит везде и постоянно.

Экс-игрока НБА Шамперта задержали с травой в аэропорту Далласа? Ещё раз, ждите, пока не доберётесь до дома. Я соглашусь, что одно дело – отбывать наказание в американской тюрьме, другое – в российской», – сказал О'Нил в подкасте The Big Chair Breaker.