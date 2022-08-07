Шакил О'Нил сравнил арест Бриттни Грайнер в России с сюжетом «Крепкого орешка»

Легендарный центровой, четырёхкратный чемпион НБА, а ныне эксперт Шакил О'Нил прокомментировал арест и приговор соотечественницы, баскетболистки Бриттни Грайнер.
Напомним, Химкинский суд Подмосковья приговорил Грайнер к девяти годам тюрьмы и штрафу в размере 1 млн рублей за транспортировку гашишного масла.
«Арест Грайнер в России — это печальная ситуация. Мне кажется, здесь вовлечено много политики. И время очень плохое — когда проходит военная операция на Украине (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ). У них есть то, что принадлежит нам. Я вижу такое, что видел только в «Крепких орешках» с Брюсом Уиллисом. Вы получите Бриттни обратно, если вернёте нам ужасного торговца оружием», – сказал О'Нил в подкасте The Big Chair Breaker.
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