«Ты потерял моё уважение». Деджонте Мюррей вступил в конфликт с первым номером драфта-2022

Защитник «Атланты Хоукс» Деджонте Мюррей и первый номер драфта-2022 Паоло Банкеро из «Орландо Мэджик» приняли участие в матче полулюбительской лиги Zeke-End.
В одном из эпизодов Мюррей обманул Банкеро, а затем забил сверху, после чего-то что-то высказал молодому итальянцу. После игры игроки обменялись выпадами в социальных сетях.
«Отписался от меня. Видимо, это что-то личное. Хорошо, в другой раз будь готов к защите и не проси о подстраховке», — написал Банкеро.
«После того как я тебя поддерживал, когда ты был ещё пацаном, ты пытался хвастаться первым пиком. В своё время ты для меня подбирал мяч. Ты уже не тот скромный юноша, а я всегда остаюсь собой. Ты изменился и потерял моё уважение. Будь скромнее. Сейчас в твоей жизни всё будет серьёзным», — ответил Деджонте.
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