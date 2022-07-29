Первый номер драфта-2022 Банкеро подпишет контракт с брендом Майкла Джордана

Инсайдер The Athletic Шэмс Чарания сообщает, что первый номер драфта НБА 2022 года Паоло Банкеро будет выступать в кроссовках от Jordan Brand.



19-летний форвард должен в ближайшее время подписать рекламный контракт с брендом Майкла Джордана. Ранее контракты с Jordan Brand заключили такие звёзды НБА, как Лука Дончич, Зайон Уильямсон и Джейсон Тейтум.



Паоло Банкеро был выбран под первым пиком на драфте 2022 года и подписал контракт с «Орландо Мэджик». Форвард уже выступал за новую команду в Летней лиге НБА, набрав в дебютном матче 17 очков при четырёх подборах и шести передачах.



Ранее Банкеро играл за Университет Дьюка в NCAA. Там Паоло провёл 39 матчей в прошлом сезоне, в которых набирал в среднем за игру 17,2 очка, совершал 7,8 подбора и отдавал 3,2 результативные передачи.