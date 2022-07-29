Первый номер драфта-2022 Банкеро подпишет контракт с брендом Майкла Джордана

Инсайдер The Athletic Шэмс Чарания сообщает, что первый номер драфта НБА 2022 года Паоло Банкеро будет выступать в кроссовках от Jordan Brand.
19-летний форвард должен в ближайшее время подписать рекламный контракт с брендом Майкла Джордана. Ранее контракты с Jordan Brand заключили такие звёзды НБА, как Лука Дончич, Зайон Уильямсон и Джейсон Тейтум.
Паоло Банкеро был выбран под первым пиком на драфте 2022 года и подписал контракт с «Орландо Мэджик». Форвард уже выступал за новую команду в Летней лиге НБА, набрав в дебютном матче 17 очков при четырёх подборах и шести передачах.
Ранее Банкеро играл за Университет Дьюка в NCAA. Там Паоло провёл 39 матчей в прошлом сезоне, в которых набирал в среднем за игру 17,2 очка, совершал 7,8 подбора и отдавал 3,2 результативные передачи.
- 29 июля 2022
-
12:18
-
12:01
-
10:53
-
09:53
-
01:52
-
00:56
-
00:42
- 28 июля 2022
-
23:59
-
22:55
-
21:57
-
20:56
-
20:00
-
18:53
-
16:07
-
15:55
-
15:40
-
14:28
-
13:45
-
12:38
-
12:01
-
10:45
-
10:12
-
09:35
-
05:46
-
00:44
-
00:21
- 27 июля 2022
-
23:44
-
23:03
-
22:36
-
22:05
-
21:36
-
21:10
-
20:36
-
20:19
-
19:48