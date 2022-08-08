Экс-посол США в ООН: Вашингтон согласится на двойной обмен, чтобы забрать Грайнер и Уилана

Бывший американский дипломат и посол США в ООН Билл Ричардсон высказался о возможном обмене заключёнными с Россией.



«Мы надеемся, что звезда баскетбола Бриттни Грайнер и Пол Уилан будут переправлены в США в рамках двойного обмена заключёнными. Я оптимистично настроен на этот счёт и думаю, что Грайнер скоро будет свободна. Будет обмен, и это будет два на два — не могу забывать Уилана.



Что касается действий администрации президента, то я не очень поддерживаю такие частые публикации. Возможно, это стратегические ходы, которые делают, когда переговоры начинают заходить в тупик», — приводит слова Ричардсона ABC News.



Американская баскетболистка Бриттни Грайнер была задержана в аэропорту Шереметьево в феврале этого года. У неё были обнаружены картриджи с жидкостью для курения, в которых содержалось гашишное масло. После судебных разбирательств Грайнер была приговорена к девяти годам лишения свободы в колонии общего режима.