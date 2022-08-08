Экс-посол США в ООН: Вашингтон согласится на двойной обмен, чтобы забрать Грайнер и Уилана

Бывший американский дипломат и посол США в ООН Билл Ричардсон высказался о возможном обмене заключёнными с Россией.
«Мы надеемся, что звезда баскетбола Бриттни Грайнер и Пол Уилан будут переправлены в США в рамках двойного обмена заключёнными. Я оптимистично настроен на этот счёт и думаю, что Грайнер скоро будет свободна. Будет обмен, и это будет два на два — не могу забывать Уилана.
Что касается действий администрации президента, то я не очень поддерживаю такие частые публикации. Возможно, это стратегические ходы, которые делают, когда переговоры начинают заходить в тупик», — приводит слова Ричардсона ABC News.
Американская баскетболистка Бриттни Грайнер была задержана в аэропорту Шереметьево в феврале этого года. У неё были обнаружены картриджи с жидкостью для курения, в которых содержалось гашишное масло. После судебных разбирательств Грайнер была приговорена к девяти годам лишения свободы в колонии общего режима.
- 8 августа 2022
-
10:47
-
10:27
-
09:50
-
00:47
- 7 августа 2022
-
22:13
-
20:54
-
20:48
-
20:40
-
20:30
-
19:44
-
18:12
-
16:11
-
15:54
-
15:30
-
14:39
-
13:01
-
11:38
-
11:08
-
10:10
-
09:34
-
01:18
-
00:46
-
00:39
-
00:35
-
00:02
- 6 августа 2022
-
22:54
-
21:52
-
20:52
-
20:01
-
18:56
-
18:00
-
17:04
-
16:51
-
16:36
-
15:49