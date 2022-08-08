Призёр ОИ-2008 в составе сборной России обратилась к Путину с просьбой освободить Грайнер

Бронзовый призёр Олимпийских игр 2008 года в составе сборной России баскетболистка Бекки Хэммон, ныне возглавляющая женскую сборную США по баскетболу, обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой освободить Бриттни Грайнер.



«Я принимаю эту ситуацию очень близко к сердцу и очень прошу российское правительство поступить правильно. Это никогда не поздно. Мы просим о снисхождении, о милости. Верните Бриттни Грайнер домой. Думаю, что Путин — большой поклонник спорта в целом, так что очень плохо подвергать опасности спортсменов. Тюремный срок Грайнер может привести к плохим последствиям, и есть рычаги давления на Россию, но надеюсь, что до них не дойдёт», — цитирует Хэммон Reuters.



Бриттни Грайнер была приговорена к девяти годам лишения свободы в колонии общего режима за контрабанду наркотиков.

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