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Американская журналистка: зато теперь Грайнер не нужно терпеть наш гимн целых девять лет

Американская журналистка: зато теперь Грайнер не нужно терпеть наш гимн целых девять лет
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Американский политический обозреватель и ведущая Томи Ларен высказалась о приговоре баскетболистке Бриттни Грайнер, арестованной в России с гашишным маслом.

«С другой стороны, Бриттни Грайнер теперь не придётся терпеть наш национальный гимн целых девять лет! Какая победа для неё» — написала Ларен в одной из своих социальных сетей.

С 2016 года некоторые американские спортсмены бойкотируют национальный гимн США в знак протеста против жестокости полиции и расизма. Бриттни Грайнер, выступавшая в WNBA за «Финикс», также бойкотировала национальный гимн.

Американская баскетболистка Бриттни Грайнер была задержана в аэропорту Шереметьево в феврале этого года. При прохождении таможенного контроля у неё были обнаружены картриджи с жидкостью для курения, в которых содержалось гашишное масло.

Грайнер была приговорена к девяти годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима за контрабанду наркотиков. Также спортсменка оштрафована на 1 млн рублей.

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