Быстров: пускай Грайнер в Америке делает всё, что хочет

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров высказался о приговоре для американской баскетболистки Бриттни Грайнер.



«Она показала плохой пример. Находясь в команде, она приехала туда, где молодые девочки занимаются баскетболом. А она сидит в холле, дымит и кайфует. Какой пример для молодёжи? Девочки смотрят и думают, почему ей можно, а нам нельзя?



Какая разница, девять лет — много или мало? Если в нашей стране такой закон и это запрещено, значит, есть наказание. Пускай в Америке делает всё, что хочет», — заявил Быстров в эфире Матч ТВ.



Бриттни Грайнер была приговорена к девяти годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима за контрабанду наркотиков и к штрафу в размере 1 млн рублей.

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