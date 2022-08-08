Агент Грайнер: Бриттни используют в качестве политической пешки

Агент американской баскетболистки Бриттни Грайнер Линдси Кагава Колас высказалась о приговоре спортсменки.



«Приговор Грайнер был очень суровым по российским правовым стандартам, и это доказывает то, что мы знали всё это время, — Бриттни используют в качестве политической пешки. Мы ценим и продолжаем поддерживать усилия, которые предпринимаются по возвращению Бриттни Грайнер, Пола Уилана и всех американцев домой.



Вернуть Бриттни и Пола — главная цель, и нужно использовать все доступные средства. Надо оставаться сплочёнными. Будет трудно, но это нужно сделать», — приводит Marca слова Кагавы Колас.



Бриттни Грайнер была приговорена к девяти годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима за контрабанду наркотиков.

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