Источник: «Лейкерс» хотят заполучить Ирвинга больше, чем сам Кайри — уйти из «Бруклина»

Инсайдер Брэндон Робинсон в своих социальных сетях сообщил подробности потенциальной сделки по обмену Кайри Ирвинга в «Лос-Анджелес Лейкерс».
По информации источника, «Лейкерс» больше хотят чтоб Кайри Ирвинг стал частью их команды, чем сам Кайри хочет присоединится к ним. По мнению инсайдера подтверждением этого является отсутствие запроса на обмен от самого игрока.
Ранее сообщалось, что «Лейкерс» заинтересованы в услугах Ирвинга и готовы были включить в сделку разыгрывающего Расселла Уэстбрука, но «Бруклин» не устроили условия сделки, так как «Нетс» хотели получить также драфт-пики первого раунда.
Кайри Ирвинг этим летом воспользовался опцией игрока на сезон-2022/2023 и получит $ 36,5 млн. До этого он отказался от нового контракта с «Нетс».
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