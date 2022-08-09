Один из братьев Адетокунбо пропустит чемпионат Европы 2022 года

Главный тренер сборной Греции Димитрис Итудис исключил пять игроков из расширенного состава команды перед чемпионатом Европы 2022 года, который состоится с 1 по 18 сентября, сообщает Eurohoops. Из заявки были исключены младший из братьев Адетокунбо Алекс, а также Лефтерис Манцукас, Омирос Неципоглу, Георгиос Танулис и Георгиос Цалбурис.



При этом участие центрового Георгиоса Папаянниса находится под вопросом — игрок пока не может тренироваться из-за травмы.



Ранее Яннис Адетокунбо разместил новый пост в своих социальных сетях, показав фотографию с братьями: Костасом, Танасисом и Алексом. В настоящий момент три брата — Яннис, Костас и Танасис — продолжают готовиться к турниру в расположении сборной Греции.

Новость по теме 4 брата Адетокунбо готовятся представить сборную Грецию на чемпионате Европы-2022. Фото