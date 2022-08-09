Инсайдер рассказал о планах Ирвинга в случае ухода из «Бруклина» Дюранта

Разыгрывающий Кайри Ирвинг планирует остаться в «Бруклин Нетс» в предстоящем сезоне НБА. Об этом рассказал инсайдер Шэмс Чарания.
«Он согласился на свой контракт и привержен «Нетс». У него последний год контракта, так что возможностей по-настоящему раскачать лодку немного. Думаю, что то, что вы увидите от Кайри Ирвинга, будет ничем иным, как высоким уровнем профессионализма.
Другая сторона заключается в том, что он и Кевин Дюрант очень близки. Об этом знают все. И в конце концов, что бы Кевин Дюрант ни хотел сделать, так или иначе, Кайри всегда будет поддерживать его. Но независимо от того, обменяют Кевина или нет, я думаю, что у Кайри будет возможность оставаться с «Нетс». Думаю, он будет с ними и во время тренировочного лагеря, и во время сезона», — сказал Чарания в эфире PatMcAfeeShow.
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